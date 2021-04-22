HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan Kırım'da 'gözdağı' gibi askeri tatbikat

Rusya'dan Kırım'da 'gözdağı' gibi askeri tatbikat

22.04.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile sınır krizi yaşayan Rusya, tartışmalı bir başka bölge olan Kırım'da yaklaşık 10 bin askerin katıldığı tatbikata başladı. Tatbikatı denetlemek için Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bölgeye gitti.

Rusya'dan Kırım'da 'gözdağı' gibi askeri tatbikat

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. ABD ve NATO'dan gelen 'tansiyonu düşür' taleplerine kulağını yıkayan Rusya'dan yeni bir adım geldi.

Rusya, Ukrayna ile itilaf yaşadığı bir başka bölge olan Kırım'da 10 bin asker ve 40 savaş gemisinin katıldığı bir askeri tatbikat başlattı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Tatbikatı denetlemek için Savunma Bakanı Sergey Şoygu da tatbikatı yerinde denetlemek için bölgeye gitti.

Rus devlet televizyonu Zvezda tatbikattan görüntüleri kamuoyuna duyurdu. Görüntülerde Rusya'nın düşman uydularını yanlış yönlendirmek için helyum dolu sahte savaş araçlarını kullandığı da görüldü.

Helyum gazı ile şişirilen sahte tank, uçak ve roket rampaları olası bir savaş durumunda hava keşfi veya uydu taraması yaptığı durumlarda düşmanı yanıltmak için kullanılıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA DA KULLANILMIŞTI

Bu taktik, İngiltere'nin güneydoğusundaki tanklarla dolu hayali bir üs kuran dönemin Başbakanı Winston Churchill tarafından Nazileri kandırarak ikinci bir istila planladıklarını düşünmek için kullanılmıştı.

Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine 'savaşa hazır ol' emri veren Rusya'nın dün sınıra yakın bir bölgeye savaş uçakları konuşlandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Uydu görüntüleri sayesinde Ukrayna sınırına bir hayli yakın olan Morozovsk Hava Üssü'ne 15 adet süpersonik bombardıman uçağı konuşlandırıldığı belirlenmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde söz konusu uçakların lazer güdümlü füzelere ve dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 30 mm topa sahip olduğu bilgisi yer almıştı.

GERİLİMİN NEDENİ NE?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!
Korkunç takip! Kendisini takip eden ayıdan konuşarak kaçtıKorkunç takip! Kendisini takip eden ayıdan konuşarak kaçtı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya

En Çok Okunan Haberler

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş detay: Erdoğan bizzat aramış

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş detay: Erdoğan bizzat aramış

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Hindistan vaka ve vefat sayısında 'küresel rekoru' kırdı!

Hindistan vaka ve vefat sayısında 'küresel rekoru' kırdı!

Bu halini unutun! İrem Sak imajını değiştirdi

Bu halini unutun! İrem Sak imajını değiştirdi

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.