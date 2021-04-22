Rusya'dan Kırım'da 'gözdağı' gibi askeri tatbikat

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. ABD ve NATO'dan gelen 'tansiyonu düşür' taleplerine kulağını yıkayan Rusya'dan yeni bir adım geldi.

Rusya, Ukrayna ile itilaf yaşadığı bir başka bölge olan Kırım'da 10 bin asker ve 40 savaş gemisinin katıldığı bir askeri tatbikat başlattı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Tatbikatı denetlemek için Savunma Bakanı Sergey Şoygu da tatbikatı yerinde denetlemek için bölgeye gitti.

Rus devlet televizyonu Zvezda tatbikattan görüntüleri kamuoyuna duyurdu. Görüntülerde Rusya'nın düşman uydularını yanlış yönlendirmek için helyum dolu sahte savaş araçlarını kullandığı da görüldü.

Helyum gazı ile şişirilen sahte tank, uçak ve roket rampaları olası bir savaş durumunda hava keşfi veya uydu taraması yaptığı durumlarda düşmanı yanıltmak için kullanılıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA DA KULLANILMIŞTI

Bu taktik, İngiltere'nin güneydoğusundaki tanklarla dolu hayali bir üs kuran dönemin Başbakanı Winston Churchill tarafından Nazileri kandırarak ikinci bir istila planladıklarını düşünmek için kullanılmıştı.