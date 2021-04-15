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  4. Rusya'dan kısıtlama kararı! Uçaklar Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor

Rusya'dan kısıtlama kararı! Uçaklar Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor

15.04.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Türkiye ile arasındaki uçuşları 45 günlüğüne kısıtlamasının ardından Rus uçukları Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor. Bugün itibariyle Antalya'ya boş uçan Rusya havayolu şirketleri, tatil süreleri tamamlanan vatandaşlarını geri götürüyor.

Rusya'dan kısıtlama kararı! Uçaklar Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, önceki gün Türkiye ile Rusya arasındaki havayolu ulaşımında, 15 Nisan -1 Haziran tarihleri arasında kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Golikova, “Rusya ile Türkiye arasında hava ulaşımı sadece Aeroflot ile THY tarafından, haftada iki seferi aşmayacak şekilde ve Moskova- İstanbul- Moskova rotasında gerçekleşecek" dedi.

Turizm sektöründe lokomotif millet olan Rusların sezonun tam da hareketlendiği bu günlerde rezervasyon iptalleri, sektör temsilcileri tarafından üzüntüyle karşılanırken, dün ve bugün Rusya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Aeroflot'un uçakları Antalya Havalimanı'na boş gelip, dolu uçuşlarını sürdürdü. Karar öncesi Antalya'ya tatil için gelen turist gruplarını götürmek için haftada iki gün gelip gidecek olan Rus uçakları, boş gelip dolu dönüyor.

Kaynak: DHA

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antalya Rusya Türkiye

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