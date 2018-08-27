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Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki saldırı kapasitesini artıran ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu. Rus ordusundan Tümgeneral Konashenkov, ABD savaş gemisinin Akdeniz'e 28 Tomahawk füzesiyle girdiğini söyledi.

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya, Suriye'de daha önce birkaç kez savaşın eşiğine geldiği ABD'ye yeni bir suçlama yöneltti.

'ABD ÖNCE SAHTE KİMYASAL SALDIRI DÜZENLEYECEK'

Rus Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki askeri gücünü artıran ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu. Bu saldırıyı da, ABD'nin önce sahte bir kimyasal saldırı düzenleyip, bu saldırıyı gerekçe göstererek yapacaklarını açıkladı.

Rus ordusundan Tümgeneral Igor Konashenkov, USS Ross savaş gemisinin 25 Ağustos'ta Akdeniz'e girdiğini ve 28 Tomahawk füzesi taşıdığını söyledi.

Söz konusu açıklama, Fransa lideri Emmanuel Macron'un Suriye'de kimyasal silah kullanılması halinde yeniden hava saldırısına girişebileceklerini söylemesinden saatler sonra geldi.

ABD, Fransa ve İngiltere, muhaliflere karşı kimyasal silah kullanan Beşar Esad'a ait askeri tesislere iki kez saldırı düzenlemişti. Akdeniz, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinden ise, Suriye'ye füzeler fırlatılmıştı.

ABD lideri Donald Trump'ın Rusya'yı hedef alan 'füze tweet'i ise, dünyayı sarsmıştı.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise, ilk saldırıdan sonra ABD ile savaşın eşiğine geldiklerini söylemişti.

Moskova yönetimi, Eylül 2015'ten bu yana Esad güçlerinin yanında savaşıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güzelim Dünyanın içine ettiniz ! Hay sizin dengelerinize , gücünüze ... Acırım acırım , sabi sübyanlara acırım , 1 damla çocuğun kanı aksa hiçbirşeye değmez eyyy Dünya !!!
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