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Rusya'dan korkutan 'savaş' açıklaması

01.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Kremlin'den "Ukrayna'nın tekrar bir savaş başlatmasından korkuyoruz" açıklaması yapıldı.

Rusya'dan korkutan 'savaş' açıklaması

Kiev hükümetinin Rusya'nın doğu sınırına askeri yığınak yapması, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi ihlal etmeye başladığını söylemesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Artan tansiyon nedeniyle endişelerimizi dile getiriyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'nın öyle ya da böyle yapabileceği bir provokatif hamlenin savaşa yol açabileceğinden endişeliyiz. Bunu görmek istemeyiz" açıklamasında bulunduktan sonra, 'savaş' ifadesini değiştirip "İç savaş demek istedim" dedi.

2014'TEN BU YANA 14 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Parlamentosu, oy çoğunluğuyla kabul ettiği bildiride uluslararası toplumu, Donbas'ta artan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya baskıyı artırmaya çağırmış, bildiride, "Rusya'yı Donbas'ta askeri faaliyetlerini durdurmaya, ateşkese uymaya, ordusunu ve askeri oluşumlarını Ukrayna topraklarından çekilmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Ukrayna hükümeti, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı. Hükümetten yapılan açıklamada, 29 Mart'ta yayımlanan kararın 10 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ukrayna, Rusya'yla turizm alanında iş birliği anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun, Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasındaki turizm iş birliği anlaşmasından çekildiğini belirtti.

UKRAYNA İLE ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbas ve Kırım'daki güvenlik durumunu görüştü. Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini geliştirme yollarını telefonda görüştüklerini belirtti. Bakan Kuleba, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

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