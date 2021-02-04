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  4. Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Etkinliği bir yıl sürecek

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Etkinliği bir yıl sürecek

04.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Etkinliği bir yıl sürecek

Rusya’da geliştirilen ikinci Kovid-19 aşısı EpiVacCorona'nın koronavirüse karşı sağladığı bağışıklığın 1 yıl boyunca sürmesinin beklendiği açıklandı.

Rusya tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının halka uygulanmaya başlanmasının ardından ülkede geliştirilen ikinci aşı EpiVacCorona'ya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Aşıyı geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor Merkezi, EpiVakKorona aşısının etkinliğinin 1 yıl boyunca sürmesini beklediklerini açıkladı.

Vektor Merkezi Bilimsel ve Metodolojik Çalışmalar ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı vekili Tatyana Nepomnyaşih, “Aşının sağlayacağı bağışıklığın bir yıl boyunca sürmesini bekliyoruz. EpiVacCorona'nın 60 yaş üzeri grubu ile yaptığımız tescil sonrası klinik araştırmalarını birkaç gün önce tamamladık. Olumlu sonuçlar elde ettik” dedi.

Kaynak: İHA

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