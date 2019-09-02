Rusya'dan kritik ABD açıklaması: Tehlikeye atıyor

Açıklama Rus haber ajanslarında dün yer aldı.

TASS haber ajansında yer alan habere göre Rusya savunma bakanlığı "çatışmasızlık bölgesinde" önceden haber verilmeden yapılan saldırıların anlaşmaları ihlal ettiğini ve birçok can kaybı veya yaralanmaya yol açtığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye hükümeti Cumartesi sabahından itibaren İdlib'de ateşkes ilan ettikten sonra, Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib'de muhaliflere yönelik saldırıları tamamen askıya aldıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olan ABD Merkez Komutanlığı, ABD kuvvetlerinin El Kaide örgütünün yönetimini hedef alan bir saldırıda İdlib'de örgüte ait bir tesisi vurduğunu Cumartesi günü açıkladı.

ABD geçtiğimiz yıllarda da İdlib vilayetinin de yer aldığı Suriye'nin kuzeybatısında çeşitli El Kaide hedeflerini vurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, hava saldırılarının Cumartesi günü Maarat Misrin kasabası yakınlarındaki militan ait üsleri vurduğunu bildirdi. Gözlem Örgütü ayrıca bazı komutanların da dahil olmak üzere 40'tan fazla militanın öldüğünü belirtti.