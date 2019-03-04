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Rusya'dan kritik açıklama: INF askıya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) askıya aldığını açıkladı.

Rusya'dan kritik açıklama: INF askıya alındı

Rusya, ABD’nin ardından soğuk savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı askıya alma kararı aldı. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 8 Aralık 1987 yılında imzalanan INF anlaşmasının yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle hükümlülüklerin tekrar yerine getirilinceye kadar askıya alınması ile ilgili kararnameyi imzalamıştır” ifadeleri yer aldı.

ABD GEÇEN AY INF ANLAŞMASINI ASKIYA ALDI

ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında INF anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. ABD, Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 ay sonra anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması, 1987 yılında Sovyetler Birliği ve ABD arasında imzalanmıştı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
filler tepişiyor bakalım kabak hangi çimenin başına patlayacak
olan gene biz gariban ulkelere olacak onlara bisey olmaz
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