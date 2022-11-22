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Rusya'dan kritik açıklama! 'Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı'

22.11.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu söyledi. "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz." diyen Peskov, "Tüm tarafları durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu, bumerang gibi dönebilir ve güvenlik durumunu daha da zorlaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan kritik açıklama! 'Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Rusya'nın Suriye ile ilgili yükümlülüklerine karşı sorumsuzca davranış sergilediği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya ile Türkiye'nin, Suriye'deki durum ve Soçi mutabakatındaki yükümlülükler ile ilgili yaklaşımlarında "nüansların" olduğunu söyledi.

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Bunların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan tarafından defalarca ele alındığına dikkati çeken Peskov, "Türkiye ile ilişkilerin dostane ve ortaklık niteliği, bu anlaşmazlıkları açık ve yapıcı şekilde istişare etmeye izin veriyor." dedi.

'BUMERANG GİBİ DÖNEBİLİR'

Peskov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz. Bunun Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, tüm tarafları durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu, bumerang gibi dönebilir ve güvenlik durumunu daha da zorlaştırabilir."

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili duruma değinen Peskov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) santralle ilgili görevine yerine getirdiğini ancak santral etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulması konusunda ilerlemenin olmadığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'dan, bu bölgeden ağır silahları çekmesini, saldırılardan ve Avrupa kıtasını tehlikeye atma yönündeki adımlardan vazgeçmesini talep etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı. (AA)

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suriye Türkiye harekat kremlin

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