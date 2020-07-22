HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rusya’dan Madonna’ya 1 milyon dolarlık ceza

Rusya’dan Madonna’ya 1 milyon dolarlık ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Amerikalı pop ikonu Madonna, Rusya’nın 8 yıl önce St. Petersburg’ta eşcinselleri destekleyen bir konuşma yaptığı için 1 milyon dolar tutarında para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Rusya’dan Madonna’ya 1 milyon dolarlık ceza

Dünyanın en çok tanınan popçularından olan Madonna, 2012 yılında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde büyük bir konser yaptı.

İstanbul ve Roma konserlerinin ardından turnenin Rusya ayağında büyük tartışmalar başladı. Madonna, Roma konserinde göğsünü açıp erotik şovlar yapınca Rusya’daki konserinin iptal olması gündeme geldi.

Yine de St. Petersburg’taki konseri gerçekleşen Madonna, burada da rahat durmayarak eşcinselliği ve eşcinsel hareketleri öven söylemlerde bulundu.

Rusya, 2012’de Madonna’nın tartışmalı konserinin ardından harekete geçerek konser ile ilgili soruşturma başlattı. 8 yıl önce başlatılan soruşturmanın detayları yeni ortaya çıktı.

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE CEZA KESİLDİ

Rusya tarafından başlatılan soruşturmanın akıbeti hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi paylaşılmazken Madonna dün sosyal medya hesaplarından Rusya’nın kendisini 1 milyon dolar tutarında para cezasına çarptırdığını açıkladı.

Madonna açıklamasında, “8 yıl önce St. Petersburg’da bir konserde bu konuşmayı yapmıştım. Hükumet eş cinsel topluluğu desteklediğim için beni bir milyon dolar para cezasına çarptırdı. Asla ödemedim” ifadelerini kullandı. Rusya kanunlarına göre para cezasına çarptırılan Madonna’nın bu cezayı ödemeden Rusya’da yeni bir konser yapamayacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
İşte Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev! O izler hala duruyorİşte Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev! O izler hala duruyor
2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Vali, ölümden döndü

Vali, ölümden döndü

İlginizi Çekebilir

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz şoku! Linç etmeye kalktılar

Kağıthane'de erkek çocuğuna taciz şoku! Linç etmeye kalktılar

İşte Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev! O izler hala duruyor

İşte Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev! O izler hala duruyor

Müziği duyunca hareketlendiler! Yılanların dansı

Müziği duyunca hareketlendiler!

Gören hayran kalıyor! Tarihi ve doğasıyla İnönü Mağaraları

Dağın içi oyularak yapılmış! Gören hayran kalıyor

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

Çığır açan seksi kapakları 60 yıldır raflarda

Çığır açan seksi kapakları 60 yıldır raflarda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.