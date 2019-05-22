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Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2019 00:30 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı telefonla görüştü.

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

Kremlin Basın Merkezi’nden Putin'in, Macron ve Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Görüşmede liderlerin, Suriye meselesini konuştukları belirtilirken, "Putin, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu istikrara kavuşturmak, sivilleri korumak ve terör tehdidini etkisiz hale getirmek için Türkiye ile ortaklaşa alınan önlemler hakkında bilgi verdi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Putin, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsüne ilişkin yasaların yürürlüğe girmesinin, Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyaloğun kurulması açısından önemini hatırlattı." denildi.

İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Rusya, Fransa ve Almanya’nın, İran ile ekonomi ve ticaret alanında iş birliğine olan bağlılıklarının doğruladığı aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin Emmanuel Macron Angela Merkel Fransa Almanya Suriye

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