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Rusya'dan NATO açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2019 15:05 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Moskova NATO ile iş birliğine hazır. Ancak ilişkiler her yıl daha da kötüye gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan NATO açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Moskova NATO ile iş birliğine hazır. Ancak ilişkiler her yıl daha da kötüye gidiyor." dedi.

Şoygu, NATO’nun sadece Avrupa-Atlantik bölgesine değil Ortadoğu’ya da hükmetmek istediğini belirtti.

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