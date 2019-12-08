Rusya'dan NATO açıklaması

Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu, "Moskova NATO ile i\u015f birli\u011fine haz\u0131r. Ancak ili\u015fkiler her y\u0131l daha da k\u00f6t\u00fcye gidiyor." dedi.\n\u015eoygu, NATO\u2019nun sadece Avrupa-Atlantik b\u00f6lgesine de\u011fil Ortado\u011fu\u2019ya da h\u00fckmetmek istedi\u011fini belirtti.Antalya'da robotik y\u00f6ntemle organ nakli yap\u0131ld\u0131! 20 \u00fclkede canl\u0131 yay\u0131nland\u0131Hindistan'da fabrika yang\u0131n\u0131: 43 \u00f6l\u00fcBinlerce eylemciden son \u00e7a\u011fr\u0131!
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