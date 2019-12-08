Rusya'dan NATO açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Moskova NATO ile iş birliğine hazır. Ancak ilişkiler her yıl daha da kötüye gidiyor." dedi.

Şoygu, NATO’nun sadece Avrupa-Atlantik bölgesine değil Ortadoğu’ya da hükmetmek istediğini belirtti.

