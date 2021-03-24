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Rusya'dan NATO'ya "üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin" çağrısı

24.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'nun kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'dan NATO'ya "üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin" çağrısı

Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Rusya'nın saldırgan tavır sergilediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

NATO'ya üye ülkelerde sorunlar bulunduğuna işaret eden Zaharova, "Üye ülkelerinizdeki sorunlarla ilgilenin. NATO ülkelerinde aşılama, kriz ve insan hakları gibi sorunlara müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.

Zaharova, "Bu sorunları başarılı şekilde çözdüğünüzde, tecrübenizi incelemeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın, son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini ve ülkedeki muhaliflere baskı uyguladığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya

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