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  4. Rusya'dan Odesa’ya füzeli saldırı! 18 ölü, 31 yaralı

Rusya'dan Odesa’ya füzeli saldırı! 18 ölü, 31 yaralı

01.07.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna’nın liman kenti Odesa’ya füze saldırıları düzenledi. Saldırıda, 2’si çocuk olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya'dan Odesa’ya füzeli saldırı! 18 ölü, 31 yaralı

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna’nın liman kenti Odesa’ya füze saldırıları düzenledi. Saldırıda, 2’si çocuk olmak üzere toplam 18 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

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Bölge Valisi Maksym Marchenko tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Odesa bölgesinin Belgorod-Dniester ilçesinde Karadeniz'den Tu-22 stratejik uçaklarının gece füze saldırısı sonucu üç X-22 füzesi, bir apartman ve bir rekreasyon (dinlenme tesisi) merkezini vurdu. Sabah 9 itibariyle 2'si çocuk 18 ölü tespit edildi, 4'ü çocuk ve biri hamile 31 kişi hastaneye kaldırıldı. 3'ü çocuk 8 kişi enkazdan kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.”

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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