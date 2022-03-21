Rusya'dan önemli çağrı! Tarih ve saat vererek duyurdular

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar yaşanmaya devam ederken insani yardım koridorları da büyük bir önem taşıyor. Son olarak Rusya'dan insani yardım koridorlarına dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada tarih ve saat verilerek ateşkes çağrısında bulunuldu.

MOSKOVA SAATİYLE 10.00'DAN İTİBAREN...

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamasında, Ukrayna’daki insani yardım koridorları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den doğu ve batıya insani yardım koridorlarının açılacağını belirtti.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Mizintsev, taraflara sabah saat 09.30'dan itibaren karara uymak için ateşkes çağrısında bulundu.

UKRAYNA BAŞBAKAN YARDIMCISI VEREŞUK: "BUGÜN 7 İNSANİ KORİDORDAN 4'Ü ÇALIŞTI"

Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna’daki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için açılan 7 insani koridordan sadece 4’ünün çalışabildiğini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rusya ve Ukrayna’nın üzerinde anlaştığı insani koridorlardan sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, bugün yapılan sivil tahliyelerle ilgili bilgiler vererek, "Bugün 7 insani koridordan 4’ü aktif olarak çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. Özellikle Mariupol ve Berdyansk’tan 3 bin 985 kişi, 11 otobüs ve özel araçlarla Zaporijya’ya ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, Mariupol’den sivil tahliyelere yarın da devam edileceğini aktaran Vereşuk, "Yarın sabah Zaporijya’dan Mariupol yönüne 5 otobüs daha göndermeyi planlıyoruz. Otobüslerin bir kısmının yarına ulaşması ve Mariupol sakinlerinin Manguş kentinden ve ayrıca Melekino başta olmak üzere Manguş bölgesindeki kıyı yerleşimlerinden tahliye edilmesi için bugün görüşmeler yaptık. Berdyansk’ta yakıt ikmali yapmaya devam edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mariupol sakinlerinin özel araçları güzergah boyunca hareket ediyor" şeklinde konuştu.

UKRAYNA, RUSYA İLE MÜZAKERELERİN 21 MART'TA DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi. (AA/İHA)

