Rusya'dan önemli 'İdlib' açıklaması

"ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Lavrov RIA ve Interfax haber ajanslarında yer alan habere göre İdlib'de insani yardım koridorları oluşturmak için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Lavrov ayrıca Suriye'de olan biten hakkında Rusya ile ABD arasındaki iletişim kanallarının her an açık olduğunu ve ülkesinin Suriye'deki hareketlerini gizlemek gibi bir niyeti olmadığını belirtti.

