Rusya'dan önemli 'İdlib' açıklaması

"ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Lavrov RIA ve Interfax haber ajanslarında yer alan habere göre İdlib'de insani yardım koridorları oluşturmak için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Lavrov ayrıca Suriye'de olan biten hakkında Rusya ile ABD arasındaki iletişim kanallarının her an açık olduğunu ve ülkesinin Suriye'deki hareketlerini gizlemek gibi bir niyeti olmadığını belirtti.
Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!
Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi
Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor
Önce Türkiye, şimdi tüm AB: Yaz-kış saati uygulaması kalkıyor!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı
Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum