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Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, "Kuzey Suriye'deki durumla ilgili Türkiye'yle temas halindeyiz" dedi.

Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey V. Erkhov TBMM'de yaptığı açıklamalarda "İran'da Cuma günü yapılacak zirve Suriye'de çözüm için büyük fırsat...Kuzey Suriye'deki gelişmeler hakkında Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına yönelik Türkiye ve Rusya çalışma grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusunun 31 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapıldığını duyurdu.

MSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ankara'da yapılan Türkiye-Rusya çalışma grubu toplantısının ardından konuyla ilgili müşterek çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edilecek.

Dün Rusya, 22 gün aradan sonra İdlib'e hava saldırıları düzenlemişti. Ankara, yeni göç dalgaları yaratabileceği ve sivil ölümlere neden olabileceğini belirterek İdlib'e geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlenmesine karşı çıkıyor.

Konu Cuma günü Tahran'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran liderler zirvesinde de ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Kuzey Suriye

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