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Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

19.04.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Londra büyükelçisi ülkesinin bir savaş istemediğini belirtti ve Ukrayna'ya bir hayli sert bir uyarıda bulundu. Büyükelçi, Donbas bölgesine asker gönderilmesi halinde ülkenin kan gölüne döneceğini söyledi.

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi sürüyor. ABD ve NATO'nun da açıklamalar ile dahil olduğu sınır gerilimi hakkında yeni bir açıklama geldi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin Moskova'nın bir askeri müdehale amacının olmadığını belirtti.

BBC'ye konuşan Büyükelçi Kiev'in Donbas'a asker gönderilmesi durumunu 'Bölge kan gölüne döner' sözleri ile özetledi.

Kelin, 'İki ülke savaşın eşiğinde mi' sorusuna ise 'Hiç sanmıyorum' yanıtını verdi.

Büyükelçi aynı açıklamada Moskova'nın Minsk Anlaşmasın tamamen bağlı olduğunun da altını çizdi.

Son haftalarda artan gerilim sonrası iki ülkede bölgeye askeri yığınak yapmaya başlamıştı.

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Ukrayna, Rusya'nın Donbas ve Kırım'a 80 bin asker konuşlandırdığını belirtmişti.

Rus medyası ise Savunma Bakanlığı'nın sınırdaki birliklere 'savaşa hazır olun' emri verdiğini duyurmuştu.

RUSYA- UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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