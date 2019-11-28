Rusya’dan SDG’ye Suriye ordusuna katılma çağrısı

Rusya, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) çağrıda bulunarak bir an önce Suriye ordusuna katılmaları çağrısında bulundu.

Rus haber ajansı Interfax’ın haberine göre, "Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur" diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Kürtler ve Suriye hükümeti arasında diyalog sağlanması için Rusya’nın yardıma hazır olduğunu söyledi.

Bogdanov, "Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde barışçıl bir çözüm için bütün taraflarla temas halindeyiz" şeklinde konuştu. Rusya, Kürtlerin Suriye ordusu ile iş birliğinden başka bir seçeneğinin olmadığını vurguluyor.

Suriye hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda da, Suriye Demokratik Güçleri’ne orduya katılma çağrısında bulunulmuştu. Ancak omurgasını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, hükümetin "bize katılın" çağrısını özel statü ve orduda yeniden yapılanma talep ederek geri çevirmişti.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye’nin kuzeydoğusunu hedef alan askeri harekât nedeniyle Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında Rusya’nın arabuluculuğunda yakınlaşma olmuştu.



