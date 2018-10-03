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Rusya'dan sert çıkış: Önlemler alınacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya sınırı yakınında yapacağı "Trident Juncture 2108" askeri tatbikatına tepki gösterdi.

Rusya'dan sert çıkış: Önlemler alınacak!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun ekim sonunda gerçekleştireceği askeri tatbikat ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Norveç'in, ABD deniz kuvvetlerine ait askerlerini topraklarında konuşlandırmasını "dost olmayan adım" olarak nitelendiren Zaharova, Rusya sınırlarında 30'dan fazla ülkeden 40 binin üzerinde askerin katılacağı askeri tatbikatın NATO'nun Norveç tarihindeki en büyük tatbikatı olacağına dikkati çekti.

Zaharova, önde gelen NATO ülkelerinin, Rusya sınırında askeri varlığını arttırdığını belirterek, "NATO'nun bütün bu hazırlıkları göz ardı edilemez. Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatı Norveç'te 25 Ekim'de başlayacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu tatbikatın ittifakın son yıllardaki en büyük tatbikatlarından biri olacağını duyurmuştu.

Stoltenberg, sadece "savunma amaçlı" olan tatbikata 31 ülkeden yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla aracın katılacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mariya zaharova Trident Juncture NATO tatbikat Rusya

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