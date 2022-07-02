HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan ses getirecek iddia! "Son 24 saatte yüzde 50'si kaybedildi"

Rusya'dan ses getirecek iddia! "Son 24 saatte yüzde 50'si kaybedildi"

02.07.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaşta kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da son vurdukları noktaları açıkladı. Bunun yanı sıra Konaşenkov dikkat çeken bazı iddialarda da bulundu. Ukrayna'nın tüm yönlerde zayiat verdiğini ileri süren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saatte verdiği kayıpla ilgili çarpıcı bir veri öne sürdü.

Rusya'dan ses getirecek iddia! "Son 24 saatte yüzde 50'si kaybedildi"

Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaştaki Rus ordusunun eylemleri konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

72899bfe6d59be207660c895cb7ebff4

"UKRAYNA SON 24 SAATTE YÜZDE 50'SİNİ KAYBETTİ"

Ukrayna güçlerinin tüm yönlerde kayıplar yaşadığını iddia eden Koneşankov, Rusya Silahlı Güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 10. dağ tugayı askerlerinin yüzde 50'sini kaybettiğini öne sürdü.

fdsf

Artemivsk yerleşim biriminin bulunduğu bölgede Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince yüksek hassasiyetli silahla 30. Mekanize Tugayının geçici konuşlandırma merkezine saldırı düzenlendiğini aktaran Konaşenkov, bu saldırıda yaklaşık 120 Ukrayna askeri ile 15 askeri teçhizatın imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, Rus uçakların, Harkiv bölgesinde 10. Dağ Tugayı'na ait askeri teçhizat ile silahın geçici olarak konuşlandırıldığı üssü vurduğunu belirterek, bu saldırıda yaklaşık 30 asker ile 10 askeri teçhizat ve özel aracın yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 5 yönetim merkezi, 3 mühimmat deposu, 32 bölgede asker ile askeri teçhizat yüksek hassasiyetli silahla imha edildi. Rus hava muharebe taktik birliklerince de Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 39 yönetim merkezi, 2 mühimmat deposu ve 302 bölgede asker ve askeri teçhizat vuruldu." dedi.

Ukrayna güçlerine ait "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 19 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 4 çok namlulu roketatarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 227 uçak, 134 helikopter, 1430 insansız hava aracının yanı sıra 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 886 tank ve zırhlı araç, 702 çok namlulu roketatar, 3 bin 73 obüs ve havan topu ve 3 bin 954 özel askeri araç imha edildiğini kaydetti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırtına nedeniyle gemi ikiye bölündü! Onlarca kişi kayıpFırtına nedeniyle gemi ikiye bölündü! Onlarca kişi kayıp
Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"
Artvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar varArtvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

İlginizi Çekebilir

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.