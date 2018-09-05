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Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan İdlib açıklamasına göre," Sivil ölümlerin önüne geçmek için Türkiye ile yakın çalışıyoruz." denildi

Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan İdlib açıklamasına göre," Sivil ölümlerin önüne geçmek için Türkiye ile yakın çalışıyoruz." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Rusya Suriye Türkiye

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