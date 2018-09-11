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Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, olası İdlib operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de bir kimyasal saldırı provokasyonu gerçekleştirilebileceğini iddia eden Ryabkov, Türkiye ile de ortak payda arayışlarında olduğunu söyledi.

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusundaki pozisyonlarında farklılıklar olabileceğini, ancak tarafların ortak payda arayışında olduğu açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Ryabkov "Türkiye, Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çıkarları olan bir ülke. Pozisyonlarımız yüzde 100 uyuşmasa da, bu normal bir durum. Ortak payda bulunması için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanılıyor. Ortak bir payda bulunmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

KİMYASAL SALDIRI PROVAKOSYONU UYARISI

Ryabkov "Suriye'de teröristler tarafından bir kimyasal saldırı provokasyonu gerçekleştirilebileceği ve bunun sonrasında Şam'ın suçlanarak ardından saldırıların geleceği konusunda uyarıyoruz" dedi.


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Rusya Türkiye Suriye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yani Türkiyeye sende bizim gibi düşün düşünmesende biz kendi planımızı uygularız diyolar
gemilere yükle suriyelileri gönder rusyaya bak nasil uzlaşılıyor anca tuttunu getiriyolar bırakin kaçsınlar avrupaya
esed kardeşimizle tekrar kanka olabiliriz de belki.
SURİYE SAVAŞI: 7 yıl önce abd tayyibe gelerek esadı devirelim der.tayyip halife olmak,şam da namaz kılmak için kabul eder.türkiye üzerinden suriye ye dinci kafa kesen teröristleri gönderirler.7 yıl savaşın sonunda bu teröristler yenilir.önce halebe sonra idlibe çekilirler.
yaw bizim hükümet cuma namazı kılacaktı 1 aya kalmaz suriyede baya bi gecikti ne oldu cuma namazı işi
ırakta kimyasal silah yalanıyla işgal eden amerikadan her türlü provakasyon beklenir
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