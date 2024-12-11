Rusya'dan Suriye'deki İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirme! "İstikrarın sağlanmasını sekteye uğratıyor"

Kremlin'den yapılan değerlendirmede, Suriye'deki İsrail saldırılarının istikrarın sağlanmasını sekteye uğratıldığı belirtildi.

"İSTİKRARI ZEDELİYOR"

Rusya cephesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in saldırıları Suriye'de istikrar sağlanmasına katkıda bulunmuyor. Suriye'deki durumu kontrol edenlerle temaslarımız sürüyor, bölgedeki tüm ülkelerle iletişim halindeyiz."

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Tüm bu gelişmeler olurken İsrail de Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girdi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA