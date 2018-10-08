Rusya’dan Suudi Veliaht Prensi’nin 'petrol' iddiasına yanıt: Prensin tatlı rüyası

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı olan İgor Ananskih, Sputnik'e verdiği demeçte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Rusya'nın 19 yıl sonra petrol pazarından ayrılacağı yönündeki iddiasının ‘Prensin tatlı rüyası' olduğunu söyledi.

"MASAL GİBİ BİR RÜYA"

Ananskih, "Bu Prensin tatlı rüyası, zira Rusya Federasyonu'nun petrol piyasasından ayrılması için herhangi bir önkoşul yok. Yeterli miktarda rezervler mevcut, ayrıca şirketler de gelişmeye aktif olarak yatırım yapıyor. Bu nedenle bunun (Prensin) böyle gördüğü masal gibi bir rüya olduğundan başka söylenebilecek herhangi bir şey yok" diye konuştu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın açıkladığı verilere göre Rusya'daki petrol üretimi eylülde ortalama günde 11.35 milyon varil olarak gerçekleşti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) her yıl yayınladığı World Oil Outlook tahmininde Rusya'daki petrol üretiminin 2035'te günde 10.2 milyon varil, 2040'taysa 10.1 milyon varil olacağını belirtmişti.

Daha önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya'nın 19 yıl sonra petrol üretiminin hızla azalacağını ve bu ülkenin dünya petrol pazarından ayrılacağını ileri sürmüştü.

(Sputnik)

