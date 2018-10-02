HABER

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya sınırı yakınında yapacağı "Trident Juncture 2108" askeri tatbikatına tepki gösterdi. Zaharova, "Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Zaharova, NATO'nun ekim sonunda gerçekleştireceği askeri tatbikat ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Norveç'in, ABD deniz kuvvetlerine ait askerlerini topraklarında konuşlandırmasını "dost olmayan adım" olarak nitelendiren Zaharova, Rusya sınırlarında 30'dan fazla ülkeden 40 binin üzerinde askerin katılacağı askeri tatbikatın NATO'nun Norveç tarihindeki en büyük tatbikatı olacağına dikkati çekti.

"NATO'NUN HAZIRLIKLARI GÖZARDI EDİLEMEZ"

Zaharova, önde gelen NATO ülkelerinin, Rusya sınırında askeri varlığını arttırdığını belirterek, "NATO'nun bütün bu hazırlıkları göz ardı edilemez. Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatı Norveç'te 25 Ekim'de başlayacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu tatbikatın ittifakın son yıllardaki en büyük tatbikatlarından biri olacağını duyurmuştu.

Stoltenberg, sadece "savunma amaçlı" olan tatbikata 31 ülkeden yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla aracın katılacağını açıklamıştı. (AA)

PARTNERRusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...Rusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...
Malezya'daki havalimanında yaşayan Suriyeli tutuklandıMalezya'daki havalimanında yaşayan Suriyeli tutuklandı
Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşetiHindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya tehdit NATO

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.