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  4. Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız'

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız'

13.04.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya tarafından tehdit gibi bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Rus ordusunun Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağını söyledi.

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mariupol'de deniz ticaret limanının tamamen Ukrayna Azov taburundan kurtarıldığını belirten Konaşenkov, bu silahlı grupların ellerinde tuttuğu yabancı rehinelerin ve gemilerin serbest bırakıldığını ifade etti.

Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 36 askeri nesneyi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 103 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 173 tank ve zırhlı araç, 243 çok namlulu roketatar, 937 obüs ve havan topu ile 2 bin 82 özel askeri araç imha edildi." şeklinde konuştu.

Ukrayna askeri birliklerinin Rusya Federasyonu topraklarına yönelik saldırıda ve sabotaj girişiminde bulunduğunu söyleyen Konaşenkov, "Eğer bu tür vakalar devam ederse, Rusya Silahlı Kuvvetleri şimdiye kadar uzak durduğu Kiev'de dahil karar alma merkezlerini vuracak." ifadesini kullandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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