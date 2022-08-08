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Rusya'dan Türkiye açıklaması! 'İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık'

08.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doğal gaz tedarikinin bir kısmının ruble ile ödenmesi ile ilgili olarak "İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi. Ayrıca Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerle ilgili ise “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz" diye konuştu.

Rusya'dan Türkiye açıklaması! 'İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, Peskov Türkiye ile Rusya arasında doğal gaz tedarikinin bir kısmının ruble ile ödenmesi konusunda "İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

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"ERDOĞAN'IN BÜYÜK BİR ROL OYNADIĞINI BİLİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında İstanbul’da bir görüşme yapılmasına yönelik teklifini değerlendiren Peskov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rus ile Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir barış sürecinin başlatılması için de çaba sarf ediyor.” diye konuştu.

"UKRAYNA HEYETİ ADETA RADARDAN KAYBOLDU"

Peskov, Türkiye’nin böyle bir sürecin başlatılması için siyasi irade de gösterdiğini vurgulayarak “Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor.” şeklinde konuştu.

"DOLAR DAHİL HERHANGİ BAŞKA BİR ŞEYE ZARAR VERMEK AMACIYLA YAPILMADI"

Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinen Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi.

Peskov, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek “Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı.” dedi.

"İSTANBUL'DA ÖNEMLİ BİR ANLAŞMAYA VARDIK"

Çok sayıda ülkenin ticarette doların payını azaltmak ve ulusal para birimlerinin payını artırmak istediğini anlatan Peskov, “Aynı şey Türkiye ile ilişkilerimizde de oluyor. Gaz tedarikimizin bir kısmının ruble ile ödenmesi için İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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