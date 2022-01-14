Rusya'dan Türkiye-Ermenistan görüşmesiyle ilgili açıklama: Taraflar mutabık kalmışlardır

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Ermenistan heyetleri 13 yıl sonra ilk temaslarını gerçekleştirmelerinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

"TARAFLAR MUTABIK KALMIŞLARDIR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar, şeffaflık yaklaşımı içinde ve pratik sonuçlara odaklanmış biçimde, kolaydan zora doğru küçük adımlarla ilerleyerek yapıcı, politize edilmemiş bir diyalog yürütmeye hazır olduklarını ortaya koydular. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

Türkiye-Ermenistan arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Türkiye tarafını Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan tarafını ise Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan temsil etmiş, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rubenko da Türk ve Ermeni temsilciler ile görüşmüştü.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirmeye yönelik çalışmalar konusundaki iradesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, bu amaçla iki ülkenin özel temsilci atamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Özel temsilcilerin bugün yaptığı ilk toplantının olumlu bir adım olduğu belirtilen açıklamada, AB'nin Türkiye ve Ermenistan'ı normalleşme çabalarında desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, normalleşme yönündeki adımların bölgesel istikrar, uzlaşı ihtimali ve ekonomik kalkınma açısından iyi haber olduğu ifade edilerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin AB için iki ülkeyle ilişkilerinde çok önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin ilişkilerin normalleşmesi yolunda olası ilave adımları desteklemeye hazır olduğu bildirildi. (AA-İHA)

