Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Dünya Suriye'nin İdlib şehrine kilitlenmiş durumda. Açıklamalar ve son dakika gelişmeleri art arda geliyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Suriye ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı. Suriye ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı.
Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı.
Dün sabah saatlerinde Rusya, 22 gün aradan sonra İdlib'e 3 savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.
Kremlin Suriye'deki durum ile ilgili Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında İstanbul'da bir zirve yapılması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada; "Suriye'deki durum İdlib sorunu çözülmeden normalleşemez. Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor. Suriye'deki duruma ilişkin ABD ile teması sürdürüyoruz." denildi.
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