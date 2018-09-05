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Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:51 | Son Güncelleme

Ankara ve Moskova, İdlib konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Rusya'dan "İdlib'deki sorun çözülmeden Suriye normale dönemez" açıklaması geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye konusunda Türkiye, Fransa ve Almanya’yla İstanbul’da zirve yapmak istediklerini duyurdu.

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Dünya Suriye'nin İdlib şehrine kilitlenmiş durumda. Açıklamalar ve son dakika gelişmeleri art arda geliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Suriye ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı. Suriye ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı.

Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı.

Dün sabah saatlerinde Rusya, 22 gün aradan sonra İdlib'e 3 savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

KREMLİN: 4 ÜLKE İSTANBUL'DA TOPLANMALI

Kremlin Suriye'deki durum ile ilgili Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında İstanbul'da bir zirve yapılması gerektiğini belirtti.

RUSYA DIŞİŞLERİ: RUSYA HEDEFİ BELLİ OPERASYONLAR YAPIYOR

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada; "Suriye'deki durum İdlib sorunu çözülmeden normalleşemez. Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor. Suriye'deki duruma ilişkin ABD ile teması sürdürüyoruz." denildi.

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Ankara Moskova İdlib Türkiye Fransa

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Valla çok yorgunuz bizi bu pisliğin içine çekmeye çalışmayın hiç.
Halka zarar vermeden Teröristleri idlipten ayiklayacak bir ülke aranıyor.
SURİYE SAVAŞI: 8 YIL ÖNCE ABD TAYYİBE GELEREK ESADI DEVİRELİM DER.TAYYİP İSLAM ALEMİNİN LİDERİ,HALİFE OLMAK İÇİN KABUL EDER.NE KADAR DİNCİ CİHATÇI MİLİTAN VARSA TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE YE GÖNDERİRLER.ANCAK BU MİLİTANLAR YENİLEREK ÖNCE HALEBE,ORADAN İDLİBE ÇEKİLİRLER.RUSYA ŞİMDİ TAYYİBE ADAMLARINI HALLET DİYOR.
dış güçler iter yarın sizi oraya yok abd bizle uğraşıyo yok dünya bizle uğraşıyo uzaylılar halk bankasının kuruyla oynadı trafoya kedi kaçtı kandırıldık bunlar da fetocu he herkes fetocu
Tek bir ülkenin yapabiliceği bir iş değil. Koalisyon kurup 3 4 ülke birden operosyon yürütmeli ozaman direnç gösteremezler ve can mal kaybı yaşanmaz diye düşünüyorum.
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