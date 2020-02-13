Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı: Taktiri size bırakıyoruz

Suriye'de son yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamaların ardından İdlib'de ipler kopma noktasına gelmiş durumda.

Türkiye'nin NATO müttefiki ABD, İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı dileyip İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaşırken; aynı saatlerde YPG/PKK'ya silah yardımı için ABD Savunma Bakanlığı (Pentafon) 10 bin kişilik bütçe talebinde bulunmuştu.

Rusya Büyükelçiliği bu duruma gönderme yaparak, resmi Twitter hesabından "Takdiri size bırakıyoruz" mesajıyla bir paylaşımda bulundu. Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni, yorum ve retweet aldı.

Paylaşımda, İdlib’de rejim saldırıları nedeniyle 13 askerin şehit olmasının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” sözleriyle birlikte, Pentagon tarafından terör örgütü PKK kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi istenildiğine dair bir görsel yer aldı.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu. Videoda “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajı verildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, “Eyes On Idlib” yani “Gözler İdlib’in Üzerinde” etiketi kullanılan videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

