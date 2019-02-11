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Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek.

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

Akar-Şoygu görüşmesinde, Soçi’deki üçlü zirve öncesi Suriye'deki gelişmeler ile başta İdlib olmak üzere bölgedeki son durumun ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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