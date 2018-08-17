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Rusya'dan Türkiye'ye maddi yardım açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yapacağı görüşmede Türkiye'ye maddi yardım konusunun ele alınacağını düşünmediğini söyledi.

Rusya'dan Türkiye'ye maddi yardım açıklaması

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Rusya Almanya Türkiye ABD abd yaptırım kararı Vladimir Putin Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump

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