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Rusya'dan üçlü zirveye ilişkin açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:44 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında üçlü zirvesi yapılması için çalışma yürütüldüğünü ancak tarih üzerinde henüz mutabakat sağlanmadığını söyledi.

Rusya'dan üçlü zirveye ilişkin açıklama

Basın toplantısında konuşan Peskov, "İran tarafıyla bu konuda görüşmeler yapıldı, zirve için çalışma yürütülüyor. Rus tarafı belirlenen tarihler için olur verdi ancak bildiğiniz gibi, üç liderin programları üzerinde mutabakat gerekiyor. Henüz bu süreç tamamlanmadı, tamamlandığında herkesi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

'SOMUT TARİH YOK'

Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki İdlib konulu olası zirve için somut bir tarih konuşulup konuşulmadığı da soruldu.

Peskov, olası ikili zirve için henüz somut bir tarihin konuşulmadığı yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya üçlü zirve

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