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Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Operasyonları 9 Mayıs'ta bitirmeyi hedeflemiyoruz

02.05.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Lavrov Ukrayna'daki operasyonlarını, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandıkları zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta bitirmek üzere hızlandırmayı hedeflemediklerini söyledi.

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Operasyonları 9 Mayıs'ta bitirmeyi hedeflemiyoruz

Sergey Lavrov, İtalyan televizyon kanalı "Rete 4"te, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zafer elde ettiği 9 Mayıs'ta bitireceğine dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"RUSYA HIZLANDIRMAYI AMAÇLAMIYOR"

Çıkan haberleri yalanlayan Lavrov, "Rusya, Ukrayna'daki özel operasyonun tamamlanmasını, Nazizm'e karşı kazanılan 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar hızlandırmayı amaçlamıyor. Askerlerimiz eylemlerini belirli bir tarih üzerine yapay olarak uyarlamayacak. Ukrayna'daki operasyonun ritmi her şeyden önce sivil halk ve Rus askeri personeli için riski en aza indirme gereksinimine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

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NÜKLEER SAVAŞ AÇIKLAMASI

Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunan Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." yorumunu yaptı.

Sergey Lavrov, nükleer savaştan kaçındıklarını ancak bu riski küçümsemediğini de söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, "Kiev'in Rusya ile barış görüşmelerini sabote ettiğini" savundu. (AA)

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