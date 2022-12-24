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  4. Rusya'dan Ukrayna'nın Herson kentine düzenlenen hava saldırısında ölü sayısı arttı!

Rusya'dan Ukrayna'nın Herson kentine düzenlenen hava saldırısında ölü sayısı arttı!

24.12.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Herson kentine Rusya tarafından yapılan hava saldırılarında ölü sayısının sekize yükseldiği yaralıların sayısının ise 58 olduğu belirtildi. Saldırıyla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bölgede askeri tesis olmadığını vurguladı.

Rusya'dan Ukrayna'nın Herson kentine düzenlenen hava saldırısında ölü sayısı arttı!

Ukrayna’nın güneyinde bulunan Herson bugün sabah saatlerinde Rusya tarafından hava saldırısına uğradı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirterek 58 yaralı olduğunu duyurdu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Güçleri saldırıyla ilgili resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Rus birlikleri, Herson kentini, Berislavski ve Herson ilçelerinin yerleşim yerlerini uçaksavarlar, havan topları, roket ve namlulu toplarla vurdu" ifadelerini kullandı.

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'HASSAS BİR İÇERİK DEĞİL'

Devlet Başkanı Zelenski saldırıyla ilgili açıklama yaparak yaralıların görsellerini paylaştı. Zelenski açıklamasında “Sosyal ağlar büyük olasılıkla bu fotoğrafları ‘hassas içerik’ olarak işaretleyecektir. Ancak bu hassas bir içerik değil. Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı” ifadelerini kullandı. Zelenski bombalanan yerlerin şehrin merkezi olduğunu ve buralarda askeri unsur bulunmadığını vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba yarın Hrıstiyanlar arasında kutlanacak Noel Bayramına atıfta bulunarak "Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesindeki aileler bayram yemekleri hazırlarken, şu anda kötülükle savaşan Ukrayna'yı da unutmayın. Kazanmak için aktif ve kalıcı desteğinize ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna saldırı

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