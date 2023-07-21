Rusya'dan Ukrayna'nın tarım arazilerine bombalı saldırı! 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha edildi...

Ukrayna'nın Odessa kenti güne Rus füzeleriyle başladı. Tarım arazilerine gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 2 kişi yaralanırken, yüklü miktarda tarım ürünü de yok oldu. Ayrıca saldırı sonrası bölgede yangın çıktı.

100 TON BEZELYE VE 20 TON ARPA YOK OLDU...

Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın sabaha karşı Odessa bölgesine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus savaş gemilerinden fırlatılan 2 füzenin bölgedeki bir tahıl hangarına isabet ettiğini aktaran Kiper, "Ruslar, sabaha karşı Karadeniz'deki füze taşıyan gemiden "Kalibr" tipi füzeleri ateşledi. Maalesef Odessa bölgesindeki tarım işletmelerinden birinin tahıl terminalleri (hangar) vuruldu. Düşman, 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha etti. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

200 METREKARE ALANDA YANGIN ÇIKTI

Oleg Kiper'in açıklamasında Rusya'nın Odessa'daki limanlardan sonra şimdi de tarımsal alanları hedef alan saldırılan düzenldiği ifade edildi. Ayrıca saldırı sonrası 200 metrekareden büyük bir alanda da yangın çıktığı belirtildi. (AA)

