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Rusya'dan Ukrayna'ya katliam gibi saldırı: 13 ölü, 30 yaralı! "Rusya yine sivilleri vuruyor"

09.01.2025 09:46
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Bölgedeki gerilim artarak devam ederken Rusya'nın Zaporijya'ya güdümlü bomba ile saldırı düzenlediği belirtildi. Düzenlenen saldırıda şu ana kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ölü sayısının artabileceğine yönelik ifadelerde bulundu.

Rusya'dan Ukrayna'ya katliam gibi saldırı: 13 ölü, 30 yaralı! "Rusya yine sivilleri vuruyor"

Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Rusya'nın Zaporijya'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy paylaşımında, "Şu an itibarıyla onlarca kişinin yaralandığı belli. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki 13 kişi hayatını kaybetti. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölü sayısı artabilir." ifadelerini kullandı.

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30 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bölgedeki bir sanayi altyapısını vurduğunu belirterek, saldırıda yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktardı.

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"RUSYA YİNE SİVİLLERİ VURUYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından Zaporijya'ya yönelik saldırıya tepki göstererek, "Rusya yine sivilleri vuruyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna saldırı zaporijya
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