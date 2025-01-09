Rusya'dan Ukrayna'ya katliam gibi saldırı: 13 ölü, 30 yaralı! "Rusya yine sivilleri vuruyor"

Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Rusya'nın Zaporijya'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy paylaşımında, "Şu an itibarıyla onlarca kişinin yaralandığı belli. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki 13 kişi hayatını kaybetti. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölü sayısı artabilir." ifadelerini kullandı.

30 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bölgedeki bir sanayi altyapısını vurduğunu belirterek, saldırıda yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktardı.

"RUSYA YİNE SİVİLLERİ VURUYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından Zaporijya'ya yönelik saldırıya tepki göstererek, "Rusya yine sivilleri vuruyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır