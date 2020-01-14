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  4. Rusya'dan 'yarım kalan ateşkes' açıklaması

Rusya'dan 'yarım kalan ateşkes' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova'da Hafter'in masadan kalkması sonucu yarım kalan Libya için ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'dan 'yarım kalan ateşkes' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

LAVROV: LİBYA SÜRECİ BİTMEDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter’in çekildiği ‘Libya anlaşmasına’ dair soruya, “Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul’u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova’da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Ateşkes savunma bakanı Hafter

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gidip para babaları ile müzakere etmek için oyalıyor
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