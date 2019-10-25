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Rusya'dan yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kürt güçlerin, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmemeleri halinde, Türk güçleri ile teke tek kalacakları ve ne Rus ne de Suriye kuvvetlerinin onları ayıracağı uyarısında bulundu.

Rusya'dan yeni açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafındaki ‘Kürt güçlerin konuşlu oldukları yerlerden çekilip ülkenin derinliklerine doğru ilerlemesi hususunda itinalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu’ belirtti. Ancak söz konusu sürecin ilk aşamalarında birtakım pürüzler yaşanabileceğini de kaydetti.

Peskov, "Kürtlerin temsilcileri ile birtakım temaslar sürdürülüyor, biliyorsunuz ki (Kürt güçler tarafından) varılmış olan mutabakatı destekledikleri ve buna uymaya niyetli olduklarına dair bir açıklama yapıldı" diye devam etti.

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Rusya YPG TSK

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