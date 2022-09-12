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Rusya'dan Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması! 'Feci sonuçlara yol açabilir'

12.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili Moskova'dan yeni açıklama geldi. Rus askerlerinin santralden çekilmesinin şu anda söz konusu olmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafının saldırılarının feci sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'dan Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması! 'Feci sonuçlara yol açabilir'

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalesi devam ediyor. Gözler, Ukrayna'da bulunan ve Rusya'nın kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili gelişmelere çevrildi. Hafta sonu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetlerinin tamamen durduğu haberi gelmişti.

SON DAKİKA| Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

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RUSYA'DAN AÇIKLAMA: FECİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Santral ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna'nın saldırılarının durması gerektiğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun saldırılarının feci sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İşte Peskov'un o açıklaması:

"Askerlerimizin Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmeleri şu anda söz konusu değil. Şu anda esas olan, Ukrayna tarafını, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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