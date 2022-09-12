Rusya'dan Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması! 'Feci sonuçlara yol açabilir'

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalesi devam ediyor. Gözler, Ukrayna'da bulunan ve Rusya'nın kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili gelişmelere çevrildi. Hafta sonu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetlerinin tamamen durduğu haberi gelmişti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: FECİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Santral ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna'nın saldırılarının durması gerektiğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun saldırılarının feci sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İşte Peskov'un o açıklaması:

"Askerlerimizin Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmeleri şu anda söz konusu değil. Şu anda esas olan, Ukrayna tarafını, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir."

