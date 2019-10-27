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Rusya, IŞİD elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 20:26 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklamalara şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, "Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değil." dedi.

Rusya, IŞİD elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD elebaşı Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiği yönündeki açıklamasına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirten Konaşenkov, "Bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının artması, operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırıyor." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, ABD ve operasyona katılan ülkelerin, Bağdadi'nin El Kaide kontrolündeki bölgede bulunduğuna dair kanıt göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değil." diye konuştu.

Rusya'nın, ABD ve koalisyon güçlerinin son günlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hava saldırısı gerçekleştirdiklerini tespit etmediğine de dikkati çeken Konaşenkov, "ABD uçaklarının İdlib üzerinden gerçekleştirdikleri uçuşlarda herhangi bir yardımın yapıldığı bilgisine sahip değiliz." dedi.

Konaşenkov, "IŞİD'in Suriye ordusu tarafından 2018'in başlarında Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle son yenilgisinden bu yana, Bağdadi'nin 'bir defa daha' ölmesinin, Suriye'deki durum ya da İdlib'de kalan teröristlerin eylemleri üzerinde hiçbir operasyonel önemi yoktur." yorumunu yaptı.

(AA)

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ABD Ebubekir El Bağdadi Rusya Suriye

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