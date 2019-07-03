Rus basını, denizaltının nükleer özellikli olduğunu bildirmişti.Kuzey Buz Denizi'nin uzantısı olan Barents Denizi'nde yanan Rus denizaltısıyla ilgili muamma sürüyor. Rus basını, 14 askerin ölümüyle sonuçlanan yangının bir nükleer denizaltıda çıktığını iddia ederken Rus resmi makamları denizaltının adını ya da tipini açıklamaktan kaçınıyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuya dair tüm bilgilere sahip olduğunu ancak bunların kamuoyuna açıklanamayacağını söyledi. Peskov, "Çünkü gizli bilgi kategorisine giriyor" ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, "ulusal güvenlik ve Rus devletinin çıkarları açısından çok gizli bilgiler söz konusu olduğunu" belirtti. "Bunun normal bir uygulama" olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, "Burada yasa dışı herhangi bir şey yok" diye ekledi. Denizaltının nükleer reaktörlü olup olmadığına dair yorum yapmayı reddeden Peskov, bunun Rusya Savunma Bakanlığının konusu olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı ise denizaltının deniz tabanında araştırma yapmak için bölgede olduğunu duyurdu ancak başka detay vermedi.