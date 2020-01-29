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  4. Rusya destekli Esed rejimi güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi.

Rusya destekli Esed rejimi güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 01:07 | Son Güncelleme

Rusya destekli Esed rejimi güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib Maarratünnuman Rusya

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