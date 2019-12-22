Rusya Destekli Güçler İdlib’de İlerliyor

Rusya destekli güçler Suriye’nin kuzeybatısında isyancılara karşı bir hafta süren saldırılarının ardından ilerleyerek yeni alanlar elde etti.

Bölge sakinlerine göre Suriyeli güçlerin son üç aydaki bu en büyük ilerlemesi çok sayıda sivilin göç etmesine neden oldu.

İdlib bölgesinin güney doğusundaki kırsal bölgelere düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla desteklenmiş saldırı, isyancıların Suriye ordusunu engellediği cephelerdeki tıkanmanın da aşılmasına neden oldu.

Reuters haber ajansına göre Rus ve Suriye jetleri Maarat el Numan yakınındaki kasaba ve köylere hava saldırıları düzenledi. Bu bölgelerde yaşayan binlerce kişi Türkiye sınırına akın etti.

Rus jetlerinin sivillerin konvoyunu vurduğunu iddia eden aktivistler internette saldırının bilançosunu gösteren görüntüler paylaştı ancak Reuters haber ajansı bunların doğruluğunu teyit edemedi. Kurtarma görevlilerine göre üçü kadın, ikisi çocuk en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

Bölge sakinleri ve bir kurtarma görevlisi de İdlib’in doğusunda Sarakib kentinde bir pazar alanının Rus jetlerinin hedefi olduğunu,