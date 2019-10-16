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‘Rusya Destekli Rejim Güçleri Kobani’ye Girdi’ İddiası

16.10.2019 21:23 | Son Güncelleme

Suriye Gözlemevi’ne göre Rus askerleri tarafından desteklenen Suriye rejim güçleri Kobani’ye girdi. Suriye rejim güçlerinin Kobani’ye girmesi Kürtler liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam arasında varılan anlaşmanın ardından geldi

‘Rusya Destekli Rejim Güçleri Kobani’ye Girdi’ İddiası

Merkezi İngiltere'de bulunan ve muhalif gruplara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Rus askerleri tarafından desteklenen Suriye rejim güçleri Kobani’ye girdi. Suriye rejim güçlerinin Kobani’ye girmesi Kürtler liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam arasında varılan anlaşmanın ardından geldi. Bu anlaşmayla Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda harekat yürüttüğü bölgeyi kuşatması ve operasyonu geri püskürtmesi hedefleniyor.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi üyesi Gelo Isa konuyla ilgili yaptığı açıklamada Suriye rejim güçlerinin Kobani kent merkezine girdiğini ve merkez üssü olarak kentteki üç noktada konuşlanmaya hazırlandıklarını bildirdi. Isa’ya göre bu noktalardan biri Suriye-Türkiye arasındaki Mürşitpınar sınırı. Isa, Suriye ordusunun daha önce de burada merkezi bulunduğunu ve bu alanda yeniden konuşlanacaklarını bildirdi. Suriye rejim güçlerinin kalanıysa Kobani’nin doğusu ve batısında konuşlanacak.

Halkın bir kısmının Suriye rejim güçlerini karşılamak için sokağa çıktığını söyleyen Isa, Biz Kobani halkı olarak rejim güçlerinin kentimize girmesinden gurur duymuyoruz ancak halkımızın katledilmesini önlemek için buna izin verdik” dedi.

Isa şöyle devam etti: “19 Temmuz’da rejim güçlerini Kobani’den çıkarttık ve bu tarihi bir gün oldu. Bugünse onları yeniden davet etmek çok zor ancak bunun alternatifinin de zor olduğunu biliyoruz. Halkımız Türkiye’nin elinde zor zamanlar yaşayacak. Suriye halkının rejim güçlerinden yardım istemek zorunda kalmasının sorumlusu Türkiye’dir.”

Isa rejim güçlerinin kentin merkezinde konuşlanmasının nedenini de anlatı. Yapılan anlaşmaya göre rejimin sınıra bir kilometre uzaklıkta konuşlanması gerektiğini, ancak Kobani’nin sınıra sıfır olmasından dolayı, bir kilometre uzaklığın kentin merkezine denk geldiğini kaydetti.

Suriye’de 2011’de iç savaşın başlamasının ardından Kürtler liderliğindeki güçler ülkenin doğusunda ve kuzeyinde bazı bölgeleri kontrol altına almıştı. Bu bölgelerde kendi yönetimlerini kuran Kürtler amaçlarının özerklik olduğunu, bağımsızlık istemediklerini söylüyor.

Kürt gruplar ve Şam arasındaki karşılıklı düşmanlığa ve Baas rejiminin bu gruplara sistematik olarak baskı uygulamış olmasına rağmen SDG nadir durumlarda Suriye rejiminin yanında çatışmalara katıldı.

Taraflar ortak düşmanlara, özellikle de Türkiye’nin desteklediği muhaliflere karşı düzenlenen saldırılarda birlikte hareket etti.

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