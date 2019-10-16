‘Rusya Destekli Rejim Güçleri Kobani’ye Girdi’ İddiası

Merkezi İngiltere'de bulunan ve muhalif gruplara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Rus askerleri tarafından desteklenen Suriye rejim güçleri Kobani’ye girdi. Suriye rejim güçlerinin Kobani’ye girmesi Kürtler liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam arasında varılan anlaşmanın ardından geldi. Bu anlaşmayla Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda harekat yürüttüğü bölgeyi kuşatması ve operasyonu geri püskürtmesi hedefleniyor.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi üyesi Gelo Isa konuyla ilgili yaptığı açıklamada Suriye rejim güçlerinin Kobani kent merkezine girdiğini ve merkez üssü olarak kentteki üç noktada konuşlanmaya hazırlandıklarını bildirdi. Isa’ya göre bu noktalardan biri Suriye-Türkiye arasındaki Mürşitpınar sınırı. Isa, Suriye ordusunun daha önce de burada merkezi bulunduğunu ve bu alanda yeniden konuşlanacaklarını bildirdi. Suriye rejim güçlerinin kalanıysa Kobani’nin doğusu ve batısında konuşlanacak.

Halkın bir kısmının Suriye rejim güçlerini karşılamak için sokağa çıktığını söyleyen Isa, Biz Kobani halkı olarak rejim güçlerinin kentimize girmesinden gurur duymuyoruz ancak halkımızın katledilmesini önlemek için buna izin verdik” dedi.