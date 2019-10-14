Rusya Destekli Rejim SDG'nin Bölgelerinde Konuşlanmaya Başladı 

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekileceğini açıklaması ve SDG ile rejimin uzlaşıya vardığı haberlerinin ardından Rusya destekli rejim güçleri sahadaki yeni koşullara göre hareket etmekte gecikmedi. Washington’ın Suriye’den çekileceğini açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden rejim bölgede konuşlanmaya başladı. Türkiye’nin de Özgür Suriye Ordusu savaşçılarıyla birlikte Menbiç’te operasyon başlattığı haberleri geliyor. Suriye hükümetinin ABD’nin bölgeden çekileceğini açıklamasının ardından konuşlanması Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat ve iç savaşta sahada rejimin ülkenin büyük çoğunluğunda denetimi yeniden sağlamasına yardım eden Rusya için önemli bir zafer niteliğinde. Suriye rejimi ve SDG arasında varılan uzlaşı kapsamında rejim güçleri Suriye’nin kuzeyinde, batıda Menbiç ve doğuda da Derik arasındaki bölgeye konuşlanıyor. Suriye devlet medyası rejim güçlerinin Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre güneyinde doğu-batı yönünde uzanan stratejik M4 otoyolu üzerindeki Tel Tamer kasabasına girdiğini aktardı.

Suriye devlet medyasında yer alan haberlere göre, Suriye rejim birliklerinin IŞİD’in eski sözde başkenti olan Rakka yakınlarındaki Tabka kasabasına da konuşlandı. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri Tabka ve onun yakınında bulunan barajı ele geçirmek için 2017 yılında IŞİD ile haftalarca çatışmıştı. Suriye devlet televizyonu, M4 otoyolunun diğer tarafında uzanan Ayn İsa kasabasına giren Suriye güçlerinin halk tarafından sevinçle karşılandığı görüntüleri yayınladı. Kanal, daha önce SDG'nin kontrolunda olan Kamışlı ve Haseke'deki devlet kurumlarına Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bayrağının çekildiği görüntüleri de paylaştı. Stratejik M4 karayolunun büyük bir kısmı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgenin güney ucunda yer alıyor. “Çekilmenin büyük kısmı günler içinde tamamlanabilir” Suriye’de rejim güçlerinin Washington’ın sahadaki eski ortağı Suriye Demokratik Güçleri’nin denetimindeki bölgelere konuşlanması Amerika’nın son beş yıl içinde izlediği Suriye politikasının bir gecede değişmesinin ardından geliyor. Washington Pazar günü 2014 yılından bu yana Suriyeli Kürtlerle IŞİD’e karşı mücadele eden 1000 askerini tamamen çekeceğini açıklamıştı.

Amerikalı bir yetkili Pazartesi günü haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada ABD askerlerinin hala sahada olduğunu ancak çekilmenin ilk aşamalarının başladığını belirtti. Reuters’a süreçle ilgili bilgi veren iki ABD’li yetkili çekilmenin büyük bir kısmının günler içinde tamamlanabileceğini söyledi. Başkan Trump ABD’yi Ortadoğu’daki bitmeyen savaşlardan çekmeyi amaçladığını, Washington’un artık dünyanın polis gücü olamayacağını savunuyor. Ancak Başkan Trump’ın Suriye’den çekilme kararı bir yandan da Trump’ın Suudi Arabistan’a 1500 asker gönderme kararının da ardından geliyor. “Rejimle askeri ön uzlaşı sağlandı” SDG’den üst düzey yetkili Bedran Jia Kurd, “Amerikalıların bölgeyi terk etmesi ve Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakmasının ardından Türkiye’nin saldırısını durdurmak amacıyla bir başka seçeneği yani Şam ve Moskova ile görüşme seçeneğini değerlendirmek zorunda kaldık” dedi. SDG yetkilisi Esad rejimiyle varılan uzlaşıyı “Ön askeri anlaşma” olarak niteledi, siyasi unsurların daha sonra müzakere edileceğini belirtti. Suriyeli Kürtler ülkenin kuzey ve doğusunda geniş bir bölgede otonom bir yönetim kurmuştu. Esat rejimi ise hükümetin otoritesini sekiz yıldır devam eden iç savaşın ardından ülkenin her bölgesine hakim olmak istiyor.

''Sınırları rejim ordusuna devrettik'' Bir başka Kürt yetkili Aldar Xelil de SDG’nin Şam’la vardığı uzlaşıyı “olağanüstü bir önlem” olarak niteledi. Kürt yetkili “Şu anda öncelik sınırları Türkiye tehlikesinden korumak. Şam ile gelecekte ortak zemin bulmak için temastayız” dedi. Suriye’de PKK çizgisindeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde toplayan çatı örgütü Demokratik Halk Hareketi TEV-DEM’in Yürütme Kurulu Üyesi olan Xelil, Suriye’de Kürtçe yayın yapan Ronahi TV’deki açıklamasında da sınırları rejim ordusuna devrettiklerini söyledi. Xelil, “Sınıra gelmelerindeki amacımız Şam adına bir gücün olmasıdır. Neden de, BM’de Suriye’nin kürsüsü var, onlar gidiyor oraya biz gitmiyoruz. 10 asker de olsa burada olsa ve sadece bayraklarını bile asmaları şu anlama gelir, BM’de burası da parçalanmamış anlamı gelir. Eğer buna rağmen Türkler saldırırsa bu Türklerin sadece bize saldırdığı anlamına gelmez, Suriye ordusuna saldırmış olur” diye konuştu. Kremlin: “Türkiye ile çatışma senaryosunu düşünmeyiz bile”

Dünyada en fazla can kaybıyla hala süregelen savaşta sahada yaşanan bu büyük değişiklik ve son gelişmeler Rusya, Türkiye askerleri ve onların Suriyeli müttefikleri ile destekledikleri güçler arasında yüzlerce kilometrelik yeni bir cephe hattı oluşturmuş durumda. ABD’nin bölgeden çekilme kararı alması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye rejiminin bir diğer müttefiki olan İran’ı Suriye iç savaşında tartışmasız müzakere gücü en yüksek ülke ve lider konumuna getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile karşı karşıya gelinmesi ihtimali konusunda “Şu anda pek çok dedikodu var. Büyükelçilik vasıtasıyla, bunun yanında Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız” ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Rusya’nın Türk askeri ile çatışabileceği iddiaları için “Böyle bir senaryoyu düşünmeyiz bile” dedi. Uluslararası toplum IŞİD savaşçıları konusunda teyakkuzda