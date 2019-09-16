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Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı.

- Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı Ankara'da

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.

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