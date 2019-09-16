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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 13.37'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Havalimanına gelen araçlar, bomba arama köpekleri ve polis ekipleri tarafından arandı. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Ankara'ya inmeden önce polis helikopterleri bölgede görev aldı. Putin'i, havalimanında Türkiye'nin Moskava Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile diğer yetkililer karşıladı. Putin, daha sonra zirve toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geçti.

Görüntü Dökümü:
-Havalimanından detay görüntüler
-Güvenlik önlemleri
-Putin'in uçağının inişi
-Putin'den görüntüler
Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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