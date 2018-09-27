Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan'da

"Azerbaycan pazarında Rus katılımı olan yaklaşık 700 ortak şirket faaliyet gösteriyor ve Azerbaycan'a doğrudan Rus yatırımı 1,5 milyar dolardan fazla. Enerji şirketlerimiz de başarılı iş birliği gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Rosneft ve SOCAR, Goşadaş petrol ve doğalgaz yatağında keşif faaliyetine başlayacak. LUKOIL, Azerbaycan'daki enerji projelerine yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım yaptı ve Transneft şirketimiz Azerbaycan petrolünün Bakü-Novorossisk petrol boru hattı ile ihracat için güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlıyor."

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine inşa edildiğini, her zaman çıkarlar dengesini gözettiklerini vurgulayan Putin şunları söyledi:

Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen forumda konuşan Putin, iki ülke bölgeleri arasındaki ilişkilerin Rusya ve Azerbaycan ilişkilerinin en önemli parçası olduğunu, Rusya Federasyonu'nun yaklaşık 70 bölgesinin Azerbaycan'ın bölgeleriyle yakın şekilde çalıştığını belirtti.

Tarım alanındaki iş birliklerinden de bahseden Putin, şöyle devam etti:

"2017'de, Azerbaycan'dan Rusya'ya gönderilen tarım ürünlerinin oranı yüzde 12 arttı. Bu tarihte gönderilen tarım ürünlerinin toplam hacmi yarım milyon dolara ulaştı. Hazar Denizi'nin hukuki statüsünün belirlenmesi, devletlerimiz arasında yararlı bir iş birliği için yeni fırsatlar açtı. Bu, elbette çığır açan bir çözümdür. Elbette, her şeyin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için yapılması gereken çok şey var ama elde edilen anlaşma, Hazar bölgesindeki iş birliği için iyi bir temel oluşturuyor."

- "Rusya, Azerbaycan'ın ithalatında bir numaralı ortağı"

Cumhurbaşkanı Aliyev ise Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları olarak foruma katılmalarının bu etkinliğin faaliyetlerine verdikleri büyük önemin kanıtı olduğunu belirtti.

Putin ile düzenli olarak görüştüklerini söyleyen Aliyev, bu ayın başlarında Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, mevkidaşıyla gündemdeki tüm konularda çok kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.