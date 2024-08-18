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Rusya Devlet Başkanı Putin Bakü'de! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva evinde ağırladı

18.08.2024 23:19
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Bakü'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i evlerinde ağırladı. Putin, İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva birlikte yemek yedi. Ziyaret kapsamında iki lider ortak bildiri imzalayacak, ayrıca iki ülke arasında bir dizi anlaşmalara imza atılacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin Bakü'de! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva evinde ağırladı

Azerbaycan'a gelen Putin'i, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov karşıladı.

PUTIN'I EVLERİNDE AĞIRLADILAR

Karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Putin'i evlerinde ağırladı. Putin, İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva birlikte yemek yedi.

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ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Putin, yarın da Aliyev'le bir araya gelecek. Liderler, Rusya-Azerbaycan ilişkilerini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini, güncel uluslararası ve bölgesel konuları da müzakere edecek. Ziyaret kapsamında Putin ve Aliyev ortak bildiri imzalayacak, ayrıca iki ülke arasında bir dizi anlaşmalara imza atılacak.

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Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefik ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak. İki ülke cumhurbaşkanları tarafından ortak bildiri kabul edilecek ve hükümetler arası ve diğer konularda çok sayıda anlaşma imzalanacak” denildi. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Haydar Aliyev putin
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